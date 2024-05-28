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لودريان في بيروت

Lebanon 24
28-05-2024 | 08:01
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وصل بعد ظهر اليوم الى مطار بيروت الدولي، الموفد الفرنسي الخاص السيد جان ايف لودريان على رأس وفد فرنسي، في زيارة رسمية يجري خلالها محادثات مع عدد من المسؤولين اللبنانين.
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