لودريان في بيروت

وصل بعد ظهر اليوم الى مطار بيروت الدولي، الموفد الفرنسي الخاص السيد جان ايف لودريان على رأس وفد فرنسي، في زيارة رسمية يجري خلالها محادثات مع عدد من المسؤولين اللبنانين.

Advertisement