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لبنان

بيانٌ من "كهرباء لبنان".. هذا ما سيحصل لمدّة 15 يوماً

Lebanon 24
28-05-2024 | 08:09
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أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان، أنه سيتم فصل مخارج بخعون، بطرماز ونمرين في الشمال، للقيام بأعمال الصيانة عليها لمدة خمسة عشر (15) يوماً، ابتداء" من اليوم الواقع فيه 28/05/2024، وذلك من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة السادسة مساءً (كمرحلة أولى)، ولذلك ستعمد مؤسسة كهرباء لبنان الى تعويض المناطق التي تتغذى من هذه المخارج بذات ساعات التغذية بعد الساعة السادسة مساءً خلال الفترة المذكورة.
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