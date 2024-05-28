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لبنان

بعد محاولتها الانتحار من فوق نفق الشياح.. طلب من "قوى الأمن"

Lebanon 24
28-05-2024 | 08:51
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عممت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة فتاة مجهولة الهوية حاولت الانتحار من فوق نفق الشياح / المسلك المؤدي الى مستديرة الطيونة، وليس بحوزتها أي مستند يعرّف عنها، ولا يمكن التواصل معها، ولا يمكنها تحديد مكان إقامتها.
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لذلك، يرجى من ذويها أو ممن يعرف عنها شيئاً، الاتصال بفصيلة فرن الشباك في وحدة الدرك الاقليمي على الرقم: 292867-01، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
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