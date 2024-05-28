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لبنان

توقيف سوري.. هل اغتصب طفلاً لبنانيا عمره 7 سنوات؟

Lebanon 24
28-05-2024 | 09:02
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أن قوة من فرع المعلومات أوقفت السوري أ. ز. بعد أن داهمت منزله في نحلة - بعلبك، بتهمة اغتصاب طفل لبناني يبلغ من العمر 7 سنوات.
 
وبحسب المعلومات، أوقف أ. ز. بعد ان ادعى والد الطفل عليه. 
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وبدأ التحقيق معه بإشراف القضاء المختص.
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بعلبك

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