توقيف سوري.. هل اغتصب طفلاً لبنانيا عمره 7 سنوات؟

أفادت مندوبة "لبنان 24" أن قوة من فرع المعلومات أوقفت السوري أ. ز. بعد أن داهمت منزله في نحلة - بعلبك، بتهمة اغتصاب طفل لبناني يبلغ من العمر 7 سنوات.

وبحسب المعلومات، أوقف أ. ز. بعد ان ادعى والد الطفل عليه.

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وبدأ التحقيق معه بإشراف القضاء المختص.