عثمان استقبل السفيرة الاميركية

استقبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان بعد ظهر اليوم في مكتبه في ثكنة المقر العام، سفيرة الولايات المتحدة الاميركية في لبنان ليزا جونسون في زيارة تم في خلالها عرض للأوضاع العامة في البلاد.

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