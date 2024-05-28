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لبنان
ميقاتي يلتقي لودريان في السرايا
Lebanon 24
28-05-2024
|
10:17
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يلتقي رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان في السرايا الحكومي.
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