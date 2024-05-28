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لبنان

قائد الجيش استقبل السفيرة الأميركية

Lebanon 24
28-05-2024 | 10:19
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استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون، في مكتبه، في اليرزة، السفيرة الأميركية ليزا جونسون، وتناول البحث الأوضاع العامة في البلد".

كما استقبل المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، وتم التداول في شؤون اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.
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