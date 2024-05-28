قائد الجيش استقبل السفيرة الأميركية

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون، في مكتبه، في اليرزة، السفيرة الأميركية ليزا جونسون، وتناول البحث الأوضاع العامة في البلد".



كما استقبل المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، وتم التداول في شؤون اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.

Advertisement