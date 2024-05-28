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لبنان

سلام : مبادرات القطاع الخاص تدفع العجلة الاقتصادية الى الامام

Lebanon 24
28-05-2024 | 10:24
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 افتتح وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال امين سلام صالة عرض لشركة أدوات منزلية في دوار البركة في الميناء، لصاحبها هيثم نحلة.

وقال وزير الاقتصاد: "نرحب بكل مبادرات القطاع الخاص التي تدفع العجلة الاقتصادية الى الامام، ونحن كوزارة اقتصاد الى جانب كل من يبادر الى فتح مصلحة او باب رزق وخلق فرص عمل للشبان والشابات وتحديدا في طرابلس، وطبعا نؤدي له التحية كونه بطلا في ظل الظروف الصعبة التي ألمت بالبلاد، وهذا الأمر يتطلب شجاعة كبيرة، ومن دون هؤلاء الشجعان لا الإقتصاد يستطيع الاستمرار ولا البلد سيستمر".
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وردا على سؤال، قال: "أنا لدي بيت في طرابلس ونصفي شمالي، وأهل طرابلس اهلي وهي مدينتي، ووزير الثقافة اليوم شريك اساسي لي ولوزارة الاقتصاد واعتز به، ينطلق بطرابلس من باب الثقافة واتفقنا معه على ان المبادرات ستكون مشتركة، الثقافة والاقتصاد جنبا الى جنب في طرابلس، والكل يعلم أن زياراتي إلى طرابلس متواصلة وشبه أسبوعية، وان شاء الله سنواصل زياراتنا الى طرابلس المباركة، هذه المبادرات المهمة التي تدفع بالاقتصاد الطرابلسي واللبناني الى الأمام".

من جهته، رحب مفتي طرابلس بهذه "المبادرة الشجاعة لما لها من مردود اقتصادي كونها تتيح الكثير من فرص العمل، في وقت تعاني طرابلس وكل لبنان من أزمة اقتصادية نتيجة للظروف السياسية والوضع في جنوب لبنان".
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