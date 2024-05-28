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لبنان

حادثة كادت أنّ تتحوّل إلى كارثة... حائط منزل انهار وانتشال جريح من تحت الركام

Lebanon 24
28-05-2024 | 10:50
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انقذ عناصر من الدفاع المدني جريحاً من تحت الركام اصيب جراء إنهيار حائط منزل في المشرفة - عاليه.
فيما تولت جهات اخرى نقله الى المستشفى للمعالجة.
 
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