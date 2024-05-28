إلتقى وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس الحاج حسن، المدير العام التنفيذي للمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة "إكساد" الدكتور نصر الدين العبيد، وبحث معه في سير العمل في المركز وعلاقات التعاون المشترك وآفاق تطورها في شتى المجالات، إضافة إلى خطة الأمن الغذائي المعتمدة من أغلب الدول العربية.

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خلال اللقاء، قدم العبيد شرحا تفصيليا عن "تطور عمل المنظمة تحت رعاية جامعة الدول العربية، التي استطاعت خلال فترة أن تنتقل بخطة زراعة القمح إلى التوطين في لبنان و المملكة العربية السعودية، موريتانيا، الصومال، اليمن وباقي دول العالم العربي".