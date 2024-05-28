Advertisement

لبنان

وزير الزراعة التقى المدير العام التنفيذي لـ"اكساد"

Lebanon 24
28-05-2024 | 11:11
A-
A+
Doc-P-1205191-638525169268180547.png
Doc-P-1205191-638525169268180547.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
إلتقى وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس الحاج حسن، المدير العام التنفيذي للمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة "إكساد" الدكتور نصر الدين العبيد، وبحث معه في سير العمل في المركز وعلاقات التعاون المشترك وآفاق تطورها في شتى المجالات، إضافة إلى خطة الأمن الغذائي المعتمدة من أغلب الدول العربية.
Advertisement

خلال اللقاء، قدم العبيد شرحا تفصيليا عن "تطور عمل المنظمة تحت رعاية جامعة الدول العربية، التي استطاعت خلال فترة أن تنتقل بخطة زراعة القمح إلى التوطين في لبنان و المملكة العربية السعودية، موريتانيا، الصومال، اليمن وباقي دول العالم العربي".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:00 | 2024-05-28
13:47 | 2024-05-28
13:38 | 2024-05-28
13:30 | 2024-05-28
13:28 | 2024-05-28
12:57 | 2024-05-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24