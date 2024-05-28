من على الحدود مع لبنان... هذا ما أعلنه نتنياهو قبل قليل

من على الحدود مع لبنان، قال رئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتنياهو "ملتزمون بإعادة السكان سالمين إلى منازلهم".

وأدّت المعارك الدائرة بين "حزب الله" وجيش العدوّ الإسرائيليّ منذ 8 تشرين الأوّل الماضي، إلى نزوح عدد كبير من الإسرائيليين، من المستوطنات القريبة من لبنان.