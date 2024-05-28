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لبنان

من على الحدود مع لبنان... هذا ما أعلنه نتنياهو قبل قليل

Lebanon 24
28-05-2024 | 11:34
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من على الحدود مع لبنان، قال رئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتنياهو "ملتزمون بإعادة السكان سالمين إلى منازلهم".
 
 
وأدّت المعارك الدائرة بين "حزب الله" وجيش العدوّ الإسرائيليّ منذ 8 تشرين الأوّل الماضي، إلى نزوح عدد كبير من الإسرائيليين، من المستوطنات القريبة من لبنان.
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