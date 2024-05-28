فيفيان مفقودة منذ 6 أيام... هل من يعرف عنها شيئاً؟

صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:

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تُعمّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة:فيفيان وسام شمص (من مواليد عام 1997، لبنانيّة)التي غادرت منذ حوالى الـ/6/ أيام منزلها الكائن في بلدة الكنَيسة، ولم تَعُد لغاية تاريخه.لذلك، يرجى من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتّصال بفصيلة دير الأحمر في وحدة الدّرك الإقليمي على الرقم 320180-28، للإدلاء بما لديهم من معلومات.