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لبنان

الخير: زيارة لودريان محاولة فرنسية متجددة

Lebanon 24
28-05-2024 | 12:13
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إعتبر عضو تكتل "الاعتدال الوطني" النائب أحمد الخير أن "زيارة الموفد الفرنسي جان ايف لودريان محاولة فرنسية متجددة ومشكورة، بالتنسيق مع أصدقاء لبنان في اللجنة الخماسية، لمحاولة مساعدة لبنان على الخروج من حالة إدمان الفراغ، والمزيد من حث الأفرقاء اللبنانيين على بذل ما يلزم من جهود لاقتناص الفرص التي قد تكون مواتية لإنهاء أزمة الفراغ الرئاسي".
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