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لبنان

جنبلاط في الضاحية الجنوبية... هذا ما فعله هناك

Lebanon 24
28-05-2024 | 12:23
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قدّم رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" السابق وليد جنبلاط ورئيس الحزب "التقدمي الإشتراكي" النائب تيمور جنبلاط والوزير السابق غازي العريضي، واجب العزاء بوالدة الامين العام لـ"حزب الله" حسن نصرالله في مجمع سيّد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت.  
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