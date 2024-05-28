22
o
بيروت
22
o
طرابلس
23
o
صور
22
o
جبيل
21
o
صيدا
22
o
جونية
19
o
النبطية
22
o
زحلة
21
o
بعلبك
22
o
بشري
22
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
جنبلاط في الضاحية الجنوبية... هذا ما فعله هناك
Lebanon 24
28-05-2024
|
12:23
A-
A+
photos
0
A+
A-
قدّم رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" السابق وليد جنبلاط ورئيس الحزب "التقدمي الإشتراكي" النائب تيمور جنبلاط والوزير السابق غازي العريضي، واجب العزاء بوالدة الامين العام لـ"حزب الله" حسن نصرالله في مجمع سيّد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وليد وتيمور جنبلاط بحثا مع لودريان في آخر المستجدات
Lebanon 24
وليد وتيمور جنبلاط بحثا مع لودريان في آخر المستجدات
28/05/2024 21:16:48
28/05/2024 21:16:48
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط يلتقي لودريان في كليمنصو
Lebanon 24
رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط يلتقي لودريان في كليمنصو
28/05/2024 21:16:48
28/05/2024 21:16:48
Lebanon 24
Lebanon 24
زيارة "لزوم ما لا يلزم".. وجنبلاط في الدوحة: لا يحق لي ادبياً
Lebanon 24
زيارة "لزوم ما لا يلزم".. وجنبلاط في الدوحة: لا يحق لي ادبياً
28/05/2024 21:16:48
28/05/2024 21:16:48
Lebanon 24
Lebanon 24
محاولة انتحار ثانية خلال ساعات في لبنان.. إليكم ما حصل في الضاحية الجنوبية
Lebanon 24
محاولة انتحار ثانية خلال ساعات في لبنان.. إليكم ما حصل في الضاحية الجنوبية
28/05/2024 21:16:48
28/05/2024 21:16:48
Lebanon 24
Lebanon 24
جنبلاط
الضاحية الجنوبية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بيانٌ من "كهرباء لبنان".. هذا ما سيحصل لمدّة 15 يوماً
Lebanon 24
بيانٌ من "كهرباء لبنان".. هذا ما سيحصل لمدّة 15 يوماً
08:09 | 2024-05-28
28/05/2024 08:09:50
Lebanon 24
Lebanon 24
شبه كبير بين نانسي عجرم وشقيقتها.. ووالدتهما تُنافسهما جمالا (فيديو)
Lebanon 24
شبه كبير بين نانسي عجرم وشقيقتها.. ووالدتهما تُنافسهما جمالا (فيديو)
01:56 | 2024-05-28
28/05/2024 01:56:50
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة مداهمة إحدى الصيدليات... وما عثر في داخلها خطير جدا
Lebanon 24
بالصورة مداهمة إحدى الصيدليات... وما عثر في داخلها خطير جدا
07:13 | 2024-05-28
28/05/2024 07:13:09
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه هي مفاجآت "حزب الله" الآتية
Lebanon 24
هذه هي مفاجآت "حزب الله" الآتية
03:00 | 2024-05-28
28/05/2024 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جنون اسرائيل تابع.. ممنوع قصف تل ابيب؟
Lebanon 24
جنون اسرائيل تابع.. ممنوع قصف تل ابيب؟
06:00 | 2024-05-28
28/05/2024 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
14:00 | 2024-05-28
فرنجية استقبل لودريان
13:47 | 2024-05-28
جديد عصابة "التيك توك"... توقيف أحد المحامين
13:38 | 2024-05-28
خبر مهم لعناصر وضباط أمن الدولة.. هذا ما تقرر بشأن صندوق الاحتياط
13:30 | 2024-05-28
من مسافة قريبة جدّاً... "عمليّة جريئة" نفّذها "حزب الله" اليوم هذه تفاصيلها
13:28 | 2024-05-28
قرار استثنائي لمجلس الوزراء يتعلّق بالمقالع والكسارات
12:57 | 2024-05-28
وليد وتيمور جنبلاط بحثا مع لودريان في آخر المستجدات
فيديو
تعمل بالذكاء الاصطناعي.. ميزة جديدة لمتصفح Edge الشهير (فيديو)
Lebanon 24
تعمل بالذكاء الاصطناعي.. ميزة جديدة لمتصفح Edge الشهير (فيديو)
03:00 | 2024-05-25
28/05/2024 21:16:48
Lebanon 24
Lebanon 24
بقدرات تصوير فائقة.. شركة Oppo تروّج لهاتفها الجديد (فيديو)
Lebanon 24
بقدرات تصوير فائقة.. شركة Oppo تروّج لهاتفها الجديد (فيديو)
01:00 | 2024-05-25
28/05/2024 21:16:48
Lebanon 24
Lebanon 24
ألبسها "الشبكة" وقبل قدمها.. فيديو لعروسين يشغل مواقع التواصل شاهدوه
Lebanon 24
ألبسها "الشبكة" وقبل قدمها.. فيديو لعروسين يشغل مواقع التواصل شاهدوه
00:37 | 2024-05-24
28/05/2024 21:16:48
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24