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لبنان

هذا ما قرره مجلس الوزراء بشأن الصحافي المصوّر عصام عبدالله

Lebanon 24
28-05-2024 | 12:32
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قرر مجلس الوزراء اليوم، تعديل قراره السابق المتعلق بتقرير أعدته المنظمة الهولندية للبحث العلمي التطبيقي TNO المتعلق بالتحقيق باستشهاد الصحافي المصور عصام عبدالله.


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عصام عبدالله

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