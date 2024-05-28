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لبنان

قرار استثنائي لمجلس الوزراء يتعلّق بالمقالع والكسارات

Lebanon 24
28-05-2024 | 13:28
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إطلع مجلس الوزراء اليوم على اقتراح وزيري الصناعة والبيئة بشأن تنظيم المقالع والكسارات.

وبعد المداولة، قرر المجلس السماح بشكل استثنائي لشركات الترابة (شركة الترابة الوطنية- اسمنت السبع، شركة هولسيم، شركة سبيلن وشركة مصانع الكلس والجفصين) استخراج المواد الاولية اللازمة لصناعة الترابة تلبية لحاجات السوق المحلي وفقاً للآلية المتبعة في قرار  مجلس الوزراء رقم 5 تاريخ 15/2/2022، وذلك لحين إقرار التعديلات على المرسوم رقم 8803 تاريخ 4/10/2002، وذلك ضمن مدة لا تتخطى سنة كحد اقصى.
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