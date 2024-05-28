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لبنان
جديد عصابة "التيك توك"... توقيف أحد المحامين
Lebanon 24
28-05-2024
|
13:47
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أفادت الـ"أم تي في"، أنّه تمّ توقيف المحامي خالد مرعب، وأُحيل إلى مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية.
والجدير بالذكر أنّ مرعب هو أحد المتورطين في عصابة "التيك توك"، التي تستدرج الأطفال لاغتصابهم.
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