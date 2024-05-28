فرنجية استقبل لودريان

Advertisement

إستقبل رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان في منزل نجله النائب طوني فرنجية في بيروت في حضور السفير الفرنسي إيرفيه ماغرو والوفد المرافق. كما حضر النائبان فريد هيكل الخازن وطوني فرنجية.وناقش الاجتماع الذي طغت عليه أجواء صريحة وإيجابية، آخر المُستجدات السياسية في المنطقة، بما فيها فلسطين ولبنان، كما تم التباحث في الجهود التي تبذلها فرنسا في ما يتعلق بالملف الرئاسي اللبناني.