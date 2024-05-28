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لبنان

العبسي ابرق الى نصرالله معزيا بوفاة والدته

Lebanon 24
28-05-2024 | 14:34
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ابرق بطريرك انطاكيا وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك البطريرك يوسف العبسي، اليوم، الى الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله، معزيا بوفاة والدته، وجاء في البرقية:
 
"بلغنا بحزن عميق نبأ وفاة المغفور لها والدة سماحتكم الجليلة الفاضلة والمؤمنة وجدة شهداء المقاومة.
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إننا إذ نسأل الله تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته، نتقدم من سماحتكم ومن العائلة الكريمة، في هذا الظرف الأليم، بخالص التعازي وصادق المواساة، داعين الله عز وجل أن يسكنها في مكان نير، في مكان نضر، في مكان راحة حيث لا وجع ولا حزن ولا تنهد.       

ولكم من بعدها طول البقاء".
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