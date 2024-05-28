فرعية "الادارة والعدل" تابعت درس اقتراح قانون الاعلام

إجتمعت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الادارة والعدل والمكلفة درس اقتراح قانون الاعلام اليوم، برئاسة النائب جورج عقيص، وفي حضور النائبين حسين الحاج حسن واسامة حمدان.





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وحضر الجلسة أيضاً النائب السابق غسان مخيبر، ونقيب المحررين جوزيف القصيفي، ونائبه صلاح تقي الدين، والمحامي فاروق المغربي، وليل بهنان.



وكان سبق للجنة في الجلسة السابقة أن ناقشت المواد المتعلقة بالشفافية والتمويل، إضافة الى المواد المتعلقة بإمكانية تملك اشخاص اجانب لحصص محددة في الشركات الاعلامية. في هذه الجلسة تابعت اللجنة مناقشة المواد التي بدأت بدرسها في الجلسة السابقة.



وبنتيجة المناقشة والتداول اقرت اللجنة بعض المواد التي درستها وعدلت بعضها.



ورفعت الجلسة على أن تتابع اللجنة عملها الجلسة المقبلة.