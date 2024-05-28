Advertisement

لبنان

فرعية "الادارة والعدل" تابعت درس اقتراح قانون الاعلام

Lebanon 24
28-05-2024 | 16:10
A-
A+
Doc-P-1205295-638525352941687699.jpg
Doc-P-1205295-638525352941687699.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
إجتمعت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الادارة والعدل والمكلفة درس اقتراح قانون الاعلام اليوم، برئاسة النائب جورج عقيص، وفي حضور النائبين حسين الحاج حسن واسامة حمدان.

 
 
Advertisement
وحضر الجلسة أيضاً النائب السابق غسان مخيبر، ونقيب المحررين جوزيف القصيفي، ونائبه صلاح تقي الدين، والمحامي فاروق المغربي، وليل بهنان.

وكان سبق للجنة في الجلسة السابقة أن ناقشت المواد المتعلقة بالشفافية والتمويل، إضافة الى المواد المتعلقة بإمكانية تملك اشخاص اجانب لحصص محددة في الشركات الاعلامية. في هذه الجلسة تابعت اللجنة مناقشة المواد التي بدأت بدرسها في الجلسة السابقة.

وبنتيجة المناقشة والتداول اقرت اللجنة بعض المواد التي درستها وعدلت بعضها.

ورفعت الجلسة على أن تتابع اللجنة عملها الجلسة المقبلة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:09 | 2024-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:56 | 2024-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:43 | 2024-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:13 | 2024-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:01 | 2024-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:19 | 2024-05-28
16:58 | 2024-05-28
16:46 | 2024-05-28
16:36 | 2024-05-28
15:50 | 2024-05-28
15:30 | 2024-05-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24