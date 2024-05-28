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لبنان

عبد المسيح: نُطالب بتحرّك فوري لفرض عقوبات قاسية ضدّ إسرائيل

Lebanon 24
28-05-2024 | 16:36
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كتب النائب أديب عبد المسيح عبر حسابه عبر منصة X: "مجزرة رفح  ليست بجديدة على الظالمين لكنها تحد سافر للقرارات الدولية التي أمرت بوقف الحرب بشكل فوري. لذا أدين بأشد التعابير هذه الجريمة ضد الإنسانية، ونطالب بالتحرك الفوري لمعاقبة المسوؤلين و فرض عقوبات قاسية ضد إسرائيل".
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