عبد المسيح: نُطالب بتحرّك فوري لفرض عقوبات قاسية ضدّ إسرائيل

كتب النائب أديب عبد المسيح عبر حسابه عبر منصة X: "مجزرة رفح ليست بجديدة على الظالمين لكنها تحد سافر للقرارات الدولية التي أمرت بوقف الحرب بشكل فوري. لذا أدين بأشد التعابير هذه الجريمة ضد الإنسانية، ونطالب بالتحرك الفوري لمعاقبة المسوؤلين و فرض عقوبات قاسية ضد إسرائيل".

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