تعليق إسرائيلي غير مسبوق على هجوم "الحزب" اليوم... إليكم ما قِيلَ عنه

علّق موقع "حدشوت بزمان" الإسرائيليّ، على العمليّة التي نفذها "حزب الله" اليوم، من مسافة قصيرة، ضدّ موقع راميا.

وقال الموقع الإخباريّ الإسرائيليّ، إنّ "كل ما تبقى لـ"حزب الله" هو عبور الحدود، وغرس العلم في الموقع والعودة إلى لبنان مع صورة النصر".