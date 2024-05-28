Advertisement

لبنان

تعليق إسرائيلي غير مسبوق على هجوم "الحزب" اليوم... إليكم ما قِيلَ عنه

Lebanon 24
28-05-2024 | 16:46
A-
A+
Doc-P-1205301-638525368259260323.jpg
Doc-P-1205301-638525368259260323.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
علّق موقع "حدشوت بزمان" الإسرائيليّ، على العمليّة التي نفذها "حزب الله" اليوم، من مسافة قصيرة، ضدّ موقع راميا.
 
 
وقال الموقع الإخباريّ الإسرائيليّ، إنّ "كل ما تبقى لـ"حزب الله" هو عبور الحدود، وغرس العلم في الموقع والعودة إلى لبنان مع صورة النصر".
Advertisement
 
 
 

لبنان

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:09 | 2024-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:56 | 2024-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:43 | 2024-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:13 | 2024-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:01 | 2024-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:19 | 2024-05-28
16:58 | 2024-05-28
16:36 | 2024-05-28
16:10 | 2024-05-28
15:50 | 2024-05-28
15:30 | 2024-05-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24