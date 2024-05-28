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لبنان
شاب يتعرّض لإطلاق نار... أُصيب بـ4 رصاصات
Lebanon 24
28-05-2024
|
16:58
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ شخصاً من ال ضاهر أطلق النار على شاب من ال نسر، وأصابه بـ4 رصاصات.
ونُقِلَ الجريح إلى المستشفى، وعُلِمَ أنّ حالته مستقرّة.
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