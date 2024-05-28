شاب يتعرّض لإطلاق نار... أُصيب بـ4 رصاصات

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ شخصاً من ال ضاهر أطلق النار على شاب من ال نسر، وأصابه بـ4 رصاصات.

ونُقِلَ الجريح إلى المستشفى، وعُلِمَ أنّ حالته مستقرّة.