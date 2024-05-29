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لبنان

بعد ضبط طحين فاسد.. بيان نفي لـ "التيار"

Lebanon 24
29-05-2024 | 01:09
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نفى التيار الوطني الحر عبر حسابه الرسمي على "إكس" أي علافة "وطيدة" تربط رئيسه النائب جبران باسيل بأعمال أحد الأفران التي ضُبط لديها طحين فاسد قبل أيام".

ووضع "التيار" هذه الأخبار في إطار الدس والتشويه الإعلامي المستمرَين بحقه ورئيسه إذ لا علاقة له إطلاقاً بهذه الاعمال.
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