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لبنان

حادث سير مروع.. قتيلان وعدد من الجرحى في صور

Lebanon 24
29-05-2024 | 01:18
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قتل شخصان وأصيب عدد من الجرحى فجر اليوم الأربعاء بحادث سير مروع على طريق ثكنة الجيش في صور بإتجاه ثكنة قوى الأمن الداخلي قرب مطعم العبدالله (خط صور الناقورة)، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

وعملت فرق الإسعاف والإنقاذ في الصليب الأحمر اللبناني وجمعية الرسالة والدفاع المدني اللبناني على نقل الجرحى إلى مستشفيات المنطقة.
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