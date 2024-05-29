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لبنان

هل باتت يمنى بشير الجميّل خارج "حزب الكتائب"؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
29-05-2024 | 01:45
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نفت مصادر في "حزب الكتائب" كل ما يُشاع منذ أيام عن فصل يمنى بشير الجميّل من الحزب بقرار من ابن عمها رئيس الحزب النائب سامي الجميّل، مشددة على ان هذه الأخبار هي محض خيال، وان يمنى مستمرة في عملها الحزبي وهي شاركت في أكثر من مناسبة كتائبية الى جانب شقيقها النائب نديم الجميّل لا سيما في منطقة الأشرفية.
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المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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