مصرف لبنان "يسحب البساط"

Advertisement

قال مصدر ناشط في القطاع المالي لـ"لبنان24" إنَّ ملف التطبيقات التي تلاعبت بسعر الدولار، قد بات غائباً عن أي نقاش في الوقت الراهن لدى المرجعيات المعنية، مشيراً إلى أنه على ما يبدو، فقد جرى "تأجيل الحديث عن معالجة وجود تلك التطبيقات حالياً كونها لم تعُد مؤثرة على السوق".وبحسب المصدر، فإنَّ خسائر هذه التطبيقات باتت كثيرة وعديدة، موضحاً أن هناك إعلانات عديدة كانت تُوضع ضمن تلك التطبيقات، لكنّ هذا الأمر تراجع كثيراً بسبب ضعف استخدامها بعد استقرار سعر الصّرف ضمن السوق.ولفت المصدر إلى أنَّ مصرف لبنان استطاع "ضبط إيقاع سعر الصرف" من خلال سحب بساط المُضاربة الوهمية التي فعلتها تلك التطبيقات، كاشفاً أن البنك المركزي يزيدُ من أدواته لشراء الدولار في السوق بهدف تقليص كتلة الليرة وبالتالي تجفيفها تدريجياً لتثبيت الإستقرار في السعر.