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لبنان

رسالة ميدانية: قادرون على الاقتحام

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
29-05-2024 | 02:45
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نشر الاعلام الحربي التابع لـ "حزب الله" فيديو يظهر عملية استهداف احد المواقع الاسرائيلية من على بعد عشرات الامتار حيث تم قصف الموقع بقذائف الـ RPG التي تطلق من مسافات قريبة جدا.
وبحسب مصادر فإن خطوة "حزب الله"، وإن كانت لا تقدم جديدا في اطار المعركة الحالية اي انها لا تزيد الاصابات او الضرر في المواقع الاسرائيلية وداخلها، الا انها رسالة ميدانية واضحة تقول بأن الحزب قادر على اقتحام الموقع.
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وتؤكد المصادر ان المشاهد التي نشرت تظهر ان الحزب قام بعملية "نارية" كاملة وكفيلة بالتقدم نحو الموقع واقتحامه بريا، وعليه فإن الرسالة واضحة وتقول بأن المقاتلين باتوا، بعد استهداف الرادارات وادوات التجسس، قادرين على التقدم الى ما بعد الحدود.




المصدر: لبنان 24

لبنان

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