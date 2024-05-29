"الريجي" ضبطت منتجات تبغية مهرّبة ومزوّرة في هذه المناطق

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واصلت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي" جهودها لمكافحة التهريب، إذ ضبطت بنتيجة عمليات دهم في طرابلس وجبل محسن والبترون وجونية كميات كبيرة من المصنوعات التبغية المهرّبة والمعسّل المهرّب والمزوّر، بالإضافة إلى السجائر الالكترونية vape.وسطرت محاضر ضبط بالمخالفين ينظر فيها القضاء المختص.