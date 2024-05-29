قرض من نوع آخر.. مصرف الاسكان يفتح الأبواب لذوي الاحتياجات الخاصة

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بفرح كبير يتحدث فادي من على كرسيه المتحرك عن أمله في امكانية امتلاك بيت قريباً، بعد الخبر الفرح الذي اطلقه مدير عام مصرف الاسكان أنطوان حبيب عن امكانية استفادة ذوي الاحتياجات الخاصة من قروض الاسكان التي من المتوقع ان تبدأ في الأول من حزيران.يقول فادي وبفرح كبير لـ"لبنان 24":وأخيراً، بات في الامكان ان احصل على بيت الأحلام وان أتزوج الفتاة التي أحب وأن نستقر تحت سقف واحد ونؤسس عائلة سعيدة".هذه القروض التي تحولت الى نقطة بيضاء في العتمة التي يعيشها اللبناني، باتت الأمل الوحيد اليوم لكل من يسعى الى امتلاك منزل، وتأسيس عائلة.وفي حديث عبر "لبنان 24"، يكشف حبيب عن موعد انطلاق تقديم الطلبات للحصول على هذا القرض، وهو في الأول من حزيران المقبل، مشيراً الى ان شروط الحصول عليه، لا تختلف على الاطلاق عن شروط القرض العادي، من خلال المباشرة بتقديم الأوراق المطلوبة في الملف على ان يعرض على فريق مختص من المهندسين لدرسه وتحديد قيمة القرض وفق حاجة الشخص من ذوي الحاجات الخاصة، من ترميم أو تحسين بهدف تأهيل منزله، على أن يُسدَّد القرض خلال سنوات تُحدَّد لاحقاً بحسب المبلغ المُقترَض".ويؤكد بو حبيب أن الأمور لا تقف عند هذا الحد فحسب، وان مصرف الاسكان هو اليوم في طور دراسة امكانية إعطاء قروض لأصحاب العمل من ذوي الاحتياجات الخاصة، في مسعى لمساعدتهم في تأهيل وتطوير مراكز عملهم، إضافة الى إمكانية دعم تأهيل مراكز عمل الموظفين من ذوي الاحتياجات الخاصة في القطاع الخاص، وذلك تسهيلاً لتوظيفهم".ويشدد قحبيب على أنّ قروض الإسكان تتوجّه للأشخاص ذوي الدخل المحدود والمتوسط، وبمن فيهم الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، لأنّنا نعتبره حقّاً لكل فردٍ في هذا المجتمع، وبالتالي هي نوع من المساندة للانطلاق في الحياة.كذلك يوضح ان هذا القرض كان واحداً من الأهداف التي سعى الى تحقيقها منذ تولى ادارة مصرف الاسكان، وها هو اليوم يعلن تحقيق هذا الهدف وبالشكل المطلوب.وعليه، فإن المرحلة المقبلة ستكون مختلفة عن السابق بالنسبة لأي مواطن من ذوي الإحتياجات الخاصة، الذين بات لديهم الأمل بالإنخراط أكثر في المجتمع والحصول على حقوق حرموا منها.