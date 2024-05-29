تعرّض موقع للجيش عند أطراف علما الشعب لرشقات رشاشة اسرائيلية

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن تعرّض موقع للجيش عند أطراف بلدة علما الشعب لرشقات رشاشة أطلقها العدو الإسرائيلي من داخل الأراضي المحتلة من دون وقوع أي إصابات.



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