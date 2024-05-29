Advertisement

لبنان

أُوقف بالجرم المشهود.. هذا ما كان يقوم به في الضاحية الجنوبية! (صورة)

Lebanon 24
29-05-2024 | 03:25
A-
A+
Doc-P-1205413-638525755277821882.jpg
Doc-P-1205413-638525755277821882.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:

   في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها القطعات المختصة في قوى الأمن الداخلي للحد من عمليات تجارة وترويج المخدّرات في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معلومات حول قيام مجهول بترويج المخدّرات في الضاحية الجنوبية ومحيطها.
Advertisement

   على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصة في شعبة المعلومات إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد هوية المروّج وتوقيفه. وبنتيجة الاستقصاءات والتحرّيّات، تمكّنت من تحديد هويته وهو المدعو:

ك. م. (من مواليد عام ۱۹۹۲، لبناني)
    بتاريخ 06-05-2024 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، أوقفته إحدى دوريات الشعبة بالجرم المشهود في محلة السان تيريز، أثناء قيامه بترويج المخدّرات في المحلة على متن دراجة آلية نوع "سويت" لون كحلي دون لوحات، تم ضبطها. وبتفتيشه والدراجة ومكان إقامته، تم ضبط:

مسدس حربي مع ممشط و/3/ طلقات صالحة للاستعمال.
/5/ قطع من مادة حشيشة الكيف زنتها بالكامل حوالي /117/غ.
/5/ أكياس بداخلها مادة الماريجوانا زنتها بالكامل حوالي /158/غ.
/87/ مظروفًا بداخله مادة الكوكايين زنتها بالكامل حوالي /255/غ.
ورقة نقدية مزيّفة من فئة /100/ دولار، مبلغ مالي، وهاتف خلوي.
   بالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة قيامه بترويج المخدّرات على متن الدراجة التي أوقف على متنها، في الضاحية الجنوبية ومحيطها لصالح أحد التجّار.

   أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء.
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2024-05-29
04:36 | 2024-05-29
04:34 | 2024-05-29
04:31 | 2024-05-29
04:28 | 2024-05-29
04:25 | 2024-05-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24