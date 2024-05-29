Advertisement

لبنان

المكاري زار رئيس هيئة البحرين للثقافة والآثار

Lebanon 24
29-05-2024 | 03:27
A-
A+
Doc-P-1205414-638525755692922678.jpg
Doc-P-1205414-638525755692922678.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
زار وزير الاعلام زياد المكاري في المنامة رئيس هيئة البحرين للثقافة والآثار الشيخ خليفة بن أحمد بن عبدالله آل خليفة في مقر هيئة الثقافة، يرافقه مستشاره للشؤون القانونية المحامي بطرس فرنجيه والقائمة بأعمال سفارة لبنان في البحرين ميرنا خولي.
Advertisement
 
وأكد الجانبان "عمق العلاقات الأخوية والثقافية التي تجمع بين المملكة ولبنان"، وكان عرض لملفات التعاون الثقافي المشترك بما يدعم خطط التنمية الثقافية في كلا البلدين.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2024-05-29
04:36 | 2024-05-29
04:34 | 2024-05-29
04:31 | 2024-05-29
04:28 | 2024-05-29
04:25 | 2024-05-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24