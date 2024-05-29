المكاري زار رئيس هيئة البحرين للثقافة والآثار



Advertisement زار وزير الاعلام زياد المكاري في المنامة رئيس هيئة البحرين للثقافة والآثار الشيخ خليفة بن أحمد بن عبدالله آل خليفة في مقر هيئة الثقافة، يرافقه مستشاره للشؤون القانونية المحامي بطرس فرنجيه والقائمة بأعمال سفارة لبنان في البحرين ميرنا خولي.

وأكد الجانبان "عمق العلاقات الأخوية والثقافية التي تجمع بين المملكة ولبنان"، وكان عرض لملفات التعاون الثقافي المشترك بما يدعم خطط التنمية الثقافية في كلا البلدين.