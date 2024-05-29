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لبنان

العبسي التقى ضاهر وفرعون ووفد رابطة الروم الكاثوليك

Lebanon 24
29-05-2024 | 03:43
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استقبل بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي في المقر البطريركي في الربوة النائب ميشال ضاهر وعرض معه الاوضاع العامة في البلاد وبحث معه شؤونا كاثوليكية تهم الطائفة.
 
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ثم التقى العبسي القنصل غابي ابو رجيلي ورئيس رابطة الروم الكاثوليك الدكتور ميشال خوري على رأس وفد ضم نائبه اسد نصر واعضاء الهيئة التنفيذية.
 
وقال خوري بعد اللقاء:"انها الزيارة الاولى لصاحب الغبطة التي تقوم بها الرابطة بهيئتها التنفيذية بعد الانتخابات التي جرت بعد وفاة رئيسها الراحل مارون ابو رجيلي وضمن المهل القانونية والاطر الديمقراطية".
اضاف:" نضع امكاناتنا بتصرف صاحب الغبطة وخدمة الطائفة التي تحتاج الى تضافر جهود ابنائها".
بدوره تمنى لهم العبسي" التوفيق في مهامهم والسير قدما في خدمة الوطن والمواطن وابناء الكنيسة". واكد انه" مع اي مجموعة تعمل بروح الكنيسة والمحبة والحوار على اعتبار ان سر النجاح يكمن بتضافر الجهود".
الى ذلك التقى العبسي  النائب غسان عطالله والنائب السابق ادي معلوف اللذين وضعاه باجواء  البلاد في ظل الازمة الراهنة.
كما استقبل الوزير السابق ميشال فرعون وبحث معه شؤونا تهم الطائفة.
 
ومن زوار الربوة امين سماحة والاستاذ نبيل خرياطي والدكتور وسام كبكب.
 
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