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لبنان

النائب سليمان: لتنظيم النزوح السوري وعدم التعاطي من منطق عنصري أو طائفي

Lebanon 24
29-05-2024 | 03:52
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 شدد النائب محمد سليمان على "أهمية تنظيم النزوح السوري في لبنان وعدم التعاطي به انطلاقا من منطق عنصري أو مناطقي أو طائفي.

وأكد في تصريح، أن "تنظيم النزوح يجب أن يكون ضمن خطة وطنية بالتعاون مع الوزرات والإدارات المعنية والمجالس المحلية والمؤسسات الأممية في إطار القوانين اللبنانية وبالتالي عدم حل المشكلة بإبعاد البعض منهم الى مناطق معينة".
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ورفض "تعاطي البعض بهذا الملف بشكل مناطقي وطائفي وقيامهم بالترحيل القسري نحو مناطق الشمال وتحديداً طرابلس وعكار"، وقال: "هذا التصرف لا يحل مشكلة بل يفاقهما ولن نسمح به وسيكون لنا تحرك كنواب وفعاليات اضافة الى اجراءات سنتخذها ضمن القانون".

وختم سليمان كلامه بالدعوة الى "موقف مسؤول يستند الى وضع حلول لقضية النازحين السوريين من منطلق وطني جامع يوصل لتثبيت الأمن والاستقرار في البلد ويحد من التفلت غير القانوني وغير الشرعي لبعض السوريين المتواجدين تحت مسمى النازحين".

 
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