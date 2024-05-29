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لبنان

كيف يودّعنا طقس أيّار؟

Lebanon 24
29-05-2024 | 03:55
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا، قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر في درجات الحرارة .

وجاء في النشرة الاتي:
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-الحال العامة: طقس ربيعي مستقر يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط حتى يوم الجمعة، حيث من المتوقع ان تتأثر المنطقة تدريجيا بكتل هوائية حارة نسبيا مصدرها شمال أفريقيا تؤدي الى ارتفاع في درجات الحرارة وانخفاض في نسبة الرطوبة مع طبقات من الغبار ونشاط في سرعة الرياح.
ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر ايار في بيروت بين 18 و27، في طرابلس بين 17 و26، وفي زحلة بين 13 و27 درجة.
-الطقس المتوقع في لبنان:
الأربعاء: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر في درجات الحرارة.
الخميس: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر في درجات الحرارة.
الجمعة: قليل الغيوم اجمالا مع ضباب على المرتفعات مع ارتفاع في درجات الحرارة على الجبال وفي الداخل، بينما تستقر في بعض المناطق الساحلية كما تنشط الرياح ابتداء من بعد الظهر.
السبت: قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي في درجات الحرارة وانخفاض في نسبة الرطوبة، ومن المتوقع ظهور طبقات خفيفة من الغبار في الاجواء وتبقى الرياح ناشطة.

-الحرارة على الساحل من 21 إلى 26 درجة، فوق الجبال من 10 إلى 20 درجة، في الداخل من 10 إلى 29 درجة. 
-الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و35 كم/س.
-الانقشاع: جيد على الساحل، يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.
-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و80%.
-حال البحر: متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 23 درجة.
-الضغط الجوي: 760 ملم زئبق
-ساعة شروق الشمس: 5،29
-ساعة غروب الشمس: 19،42
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