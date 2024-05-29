Advertisement

لبنان

دعموش: المقاومة ستمضي في عملياتها الى ان يتوقف العدوان على غزة ولبنان

Lebanon 24
29-05-2024 | 04:16
A-
A+
Doc-P-1205437-638525786831798458.jpeg
Doc-P-1205437-638525786831798458.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
رأى نائب رئيس المجلس التنفيذي في "حزب الله" الشيخ علي دعموش، خلال رعايته حفل التكليف السنوي الذي أقامته ثانوية "شاهد" (مدارس الامام المهدي) في بيروت،انه "لولا المقاومة ومعادلات الردع التي تصنعها في الميدان، لكانت اسرائيل تمادت في عدوانها على لبنان أوسع مما يجري اليوم". 
Advertisement
واعتبر أن "قصف البلدات والبيوت والتعرض للمدنيين، ما هو الا محاولة يائسة من العدو للخروج من المأزق الذي يتخبط فيه، وللضغط على المقاومة لإيقاف جبهة لبنان، ولكن رد المقاومة هو في الميدان من خلال العمليات النوعية التي تقوم بها والتي تكرس من خلالها معادلات الردع، وتزيد من خسائره، وتعمق من مأزقه".
وأكد ان "كل الضغوط والقصف والتدمير واستهداف المجاهدين، لن يغير من موقف المقاومة وستمضي في عملياتها الى ان يتوقف العدوان على غزة ولبنان".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:08 | 2024-05-29
07:06 | 2024-05-29
07:05 | 2024-05-29
07:00 | 2024-05-29
06:54 | 2024-05-29
06:51 | 2024-05-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24