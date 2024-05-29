دعموش: المقاومة ستمضي في عملياتها الى ان يتوقف العدوان على غزة ولبنان

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رأى نائب رئيس المجلس التنفيذي في "حزب الله" الشيخ علي دعموش، خلال رعايته حفل التكليف السنوي الذي أقامته ثانوية "شاهد" (مدارس الامام المهدي) في بيروت،انه "لولا المقاومة ومعادلات الردع التي تصنعها في الميدان، لكانت اسرائيل تمادت في عدوانها على لبنان أوسع مما يجري اليوم".واعتبر أن "قصف البلدات والبيوت والتعرض للمدنيين، ما هو الا محاولة يائسة من العدو للخروج من المأزق الذي يتخبط فيه، وللضغط على المقاومة لإيقاف جبهة لبنان، ولكن رد المقاومة هو في الميدان من خلال العمليات النوعية التي تقوم بها والتي تكرس من خلالها معادلات الردع، وتزيد من خسائره، وتعمق من مأزقه".