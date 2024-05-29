كرم: شرط بري ترؤس جلسات الحوار يوضح الا نية لديه لعقد جلسة انتخابية

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اعتبر عضو "تكتل الجمهورية القوية" النائب فادي كرم في حديث اذاعي، أنّ "ربط مسألة الرئاسة بمواعيد محددة أمر غير واقعي ويدخل في باب الوهم، وإنهاء الشغور الرئاسي مرتبط فقط بدعوة رئيس مجلس النواب لعقد جلسة مفتوحة لإنتخاب رئيس"، معتبرا أنّ "على الموفدين تسمية من يعرقل عقد هكذا جلسة".وشدد كرم على أنّ "الحوار مفتوح بين كل الأطراف، سواء الحوار المباشر أو غير المباشر"، موضحا أنّ "القوات اقترحت عقد جلسات تشاور من دون أن تتخذ شكل العرف ولا يرأسها رئيس مجلس النواب كي لا تتحول الى جلسة رسمية".ولفت الى أن "رفض الرئيس بري عقد أي جلسة تشاورية من دون ترؤسها، يوضح ألا نية لدى رئيس المجلس بفتح المجال أمام عقد جلسة انتخابية بدورات متتالية، تسهّل عملية انتخاب رئيس، بل يريد ضرب الدستور بأعراف جديدة".