Advertisement

لبنان

لودريان في عين التينة

Lebanon 24
29-05-2024 | 04:28
A-
A+
Doc-P-1205439-638525789903385734.png
Doc-P-1205439-638525789903385734.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وصل الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان الى عين التينة للقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وصول الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان إلى عين التينة للقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري
lebanon 24
29/05/2024 14:21:49 Lebanon 24 Lebanon 24
أجواء اللقاء بين رعد ولودريان... هذا ما تم بحثه
lebanon 24
29/05/2024 14:21:49 Lebanon 24 Lebanon 24
بري التقى لودريان وكرر دعوته لـ"التشاور"
lebanon 24
29/05/2024 14:21:49 Lebanon 24 Lebanon 24
كواليس لقاء بري - لودريان.. ماذا أبلغ رئيس مجلس النواب الموفد الفرنسيّ؟
lebanon 24
29/05/2024 14:21:49 Lebanon 24 Lebanon 24

لودريان

التينة

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:08 | 2024-05-29
07:06 | 2024-05-29
07:05 | 2024-05-29
07:00 | 2024-05-29
06:54 | 2024-05-29
06:51 | 2024-05-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24