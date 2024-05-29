وزير العدل استقبل سفير سلوفاكيا

بحث وزير العدل هنري الخوري مع سفير سلوفاكيا في لبنان ماريك فارغا في العلاقات الثنائية بين البلدين، خصوصاً على صعيد التعاون القضائي، كما كانت جولة أفق حول التطورات العامة في لبنان والمنطقة.

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