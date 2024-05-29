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لبنان

وزير العدل استقبل سفير سلوفاكيا

Lebanon 24
29-05-2024 | 04:31
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بحث وزير العدل هنري الخوري مع سفير سلوفاكيا في لبنان ماريك فارغا في العلاقات الثنائية بين البلدين،  خصوصاً على صعيد التعاون القضائي، كما كانت جولة أفق حول التطورات العامة في لبنان والمنطقة.
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