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لبنان

بري اتصل بالخطيب معزياً

Lebanon 24
29-05-2024 | 05:19
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تلقى نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب اتصالاً هاتفياً من رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري، عزاه فيه بوفاة عمه المرحوم الحاج جواد حسين الخطيب.
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