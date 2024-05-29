بري اتصل بالخطيب معزياً

تلقى نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب اتصالاً هاتفياً من رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري، عزاه فيه بوفاة عمه المرحوم الحاج جواد حسين الخطيب.

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