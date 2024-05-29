خلال عزاء والدة نصرالله.. هذا ما شهدتهُ الضاحية

عُلِم أنَّ الأماكن التي أقيمَ فيها عزاء والدة الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله السيدة الراحلة نهدية صفي الدين، سواء في الضاحية الجنوبية أو أماكن أخرى، قد خضعت لحماية أمنية مُشتركة من حركة "أمل" و "حزب الله".

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وفي الاحتفالات أو المناسبات السابقة التي كان يقيمها الحزب، كان الجهاز الأمني المرتبط بالأخير هو الذي يتولى مسؤولية تأمين الأمن لأي فعالية تُقام، لكن مناسبة العزاء التي حصلت دفعت بـ"أمل" إلى مواكبة اللوجستيات الأمنية بالتنسيق مع الحزب وتحديداً في منطقة الشياح.

وخلال تلك المراسم، جرى نشر أجهزة تشويش معينة كما تمت مراقبة المنطقة في محيط روضة الشهيدين تحسباً لأي هجوم إسرائيلي أو هجومٍ من نوع آخر، بحسب المصادر.