حادثة محزنة جدّاً... تلميذة سقطت من باص المدرسة وتُوفيت

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ التلميذة ن.ع البالغة من العمر 13 عاماً، سقطت من باص مدرسيّ عند بولفار طرابلس.

وقد دهس سائق الباص التلميذة عن طريق الخطأ، ونُقِلت إلى مستشفى المظلوم وحالتها خطيرة، لكنها فارقت الحياة.