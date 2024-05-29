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لبنان

ندى البستاني: نأمل أن يبقى ديوان المحاسبة على قراره بشأن تشغيل "الذوق والجية"

Lebanon 24
29-05-2024 | 05:38
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كتبت النائبة ندى البستاني عبر منصة "اكس":" صار النا أشهر عم نتابع ملف شركة MEP لتشغيل وصيانة معملي الذوق والجية يللي انتهيت مدتو وما في امكانية لتمديد عقد منتهي بحسب قرار ديوان المحاسبة. منتأمل انو بجلسة بكرا الديوان يبقى عقرارو وما يخضع للضغوط ويكمّل بالملف ويسأل عن ال٣٠ مليون دولار يللي قبضتهم الشركة المشغلة وما اشتغلت فيهم وللموضوع تتمّة…".
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