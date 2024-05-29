Advertisement

لبنان

قبلان: المصالح الوطنية تمر ببيروت وليس ببروكسل

Lebanon 24
29-05-2024 | 05:43
A-
A+
Doc-P-1205474-638525836189631731.png
Doc-P-1205474-638525836189631731.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 أصدر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، بيانا، لفت فيه الى "إن الصريخ السياسي من دون عمل وطني لا يخمد النار، والمصالح الوطنية تمر ببيروت وليس ببروكسل، والدفاع عن لبنان يبدأ من البحر، وأوروبا تخدع لبنان عبر هدايا الشيطان، ولا نريد أن نكون ممن يطفئ الشمعة بأصابعه لصالح أوروبا".
Advertisement
أضاف:" وفي موضوع النزوح، لا يوجد أقليات وأكثريات سياسية، والتغيير يبدأ بالأرض فورا وليس على طريقة المواسم، ونصف ما تقوله أوروبا  كذب والنصف الآخر نفاق، فقط الرئيس الأعلى للبنان مصالحه الوطنية، ويجب أن نتعلم من التاريخ، ومشهد قطاع غزة وما يجري في رفح دليل مطلق على النفاق الأميركي الأوروبي فيما خص مصالحنا الوطنية".
 
وتابع :"وشكرا للمقاومة التي تكفلت بسيادة لبنان ولولاها لطار البلد، والسيادة والمصالح الوطنية تحفظ بالقوة لا بالوعود والمجاملات". 
 
وتوجه المفتي قبلان للقوى السياسية :"الوردة التي يشمها كثيرون تفقد نضارتها، والوقت والفرصة لا ينتظران أحدا، والشراكة في مجلس النواب كمؤسسة سيادية تمثيلية تعني تسوية رئاسية تعكس هوية هذا البلد التوافقي، والإتحاد قوة وغير ذلك نحر للبنان، والغارات الديبلوماسية ليست أكثر من جدار صوت، والحل بأيديكم، وكما نحتاج للصلاة أيضا نحتاج للضرب بالمطرقة، ومن يخشى البلل لا يصطاد السمك".

 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:07 | 2024-05-29
09:03 | 2024-05-29
08:37 | 2024-05-29
08:35 | 2024-05-29
08:26 | 2024-05-29
08:26 | 2024-05-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24