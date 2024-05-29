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لبنان
بالصورة حادث مروّع بين سيارتين على أوتوستراد الرئيس الهراوي.. هل من إصابات؟
Lebanon 24
29-05-2024
|
06:12
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أفادت غرفة التحكم المروري عن تصادم بين سيارتين على اوتوستراد الرئيس الهراوي باتجاه الحازمية.
وأشارت إلى أن الأضرار اقتصرت على الماديات.
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