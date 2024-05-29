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لبنان

مواطن تعرّض للإعتداء والضرب والسرقة.. قوى الأمن تحرّكت وأوقفت الرأس المدبّر للعصابة وأفرادها

Lebanon 24
29-05-2024 | 06:51
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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

 في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها القطعات المختصّة في قوى الأمن الدّاخلي، توافرت معلومات لمفرزة استقصاء الجنوب في وحدة الدرك الإقليمي عن عصابة يقوم أفرادها باستدراج الضحايا عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي بغية سلبهم مقتنياتهم بقوة السلاح، إحداها حصلت بتاريخ 26-5-2024 في مدينة صيدا، حيث أقدم شخصان على اقتياد أحد المواطنين إلى محلة مهجورة على طريق صيدا- جزين، واعتديا عليه بالضرب بواسطة آلات حادة وسرقا سيارته وأموالاً كانت بحوزته وهاتفه الخلوي.
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على أثر ذلك، كثّفت مفرزة استقصاء الجنوب في وحدة الدرك الإقليمي استقصاءاتها وتحرياتها لكشف هويات أفراد العصابة وتوقيفهم.

بتاريخ 27-05-2024، ونتيجة الاستقصاءات والتحرّيّات، توصلت هذه المفرزة إلى تحديد هوياتهم وأماكن تواجدهم، وجرى الإطباق عليهم وتوقيفهم، وهم كل من اللبنانيين:

- ج. ك. (من مواليد عام 1999) الرأس المدبّر

- أ. ك. (من مواليد عام 2001)

- خ. ن. (من مواليد عام 1991)

- ه. ن. (من مواليد عام 1998)

بعد المتابعة، تبيّن قيامهم بالعديد من عمليات السلب بقوة السلاح طالت عددًا من الأشخاص.
 
أودع الموقوفون مع المضبوطات القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقهم، بناءً على إشارة القضاء.
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