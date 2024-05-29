Advertisement

لبنان

سماع أصوات إنفجارات عنيفة في النبطية... ما هي طبيعتها؟

Lebanon 24
29-05-2024 | 07:05
A-
A+
Doc-P-1205513-638525883869175923.jpg
Doc-P-1205513-638525883869175923.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
سُمِعت أصوات إنفجارات في أجواء القطاع الشرقيّ، وفي النبطيّة والقرى المُجاورة.
 
 
وبحسب المعلومات، تبيّن أنّ صواريخ إعتراضيّة أطلقتها القبة الحديدة الإسرائيليّة، انفجرت في الأجواء الجنوبيّة.
Advertisement
 
 
 
 
 
 
 
مواضيع ذات صلة
المتحدث العسكري باسم الحوثيين: نفذنا 3 عمليات ضدّ سفن في البحر الأحمر بالصواريخ البحرية والباليستية والطائرات المسيّرة
lebanon 24
29/05/2024 16:30:14 Lebanon 24 Lebanon 24
صفارات الإنذار تدوي في 10 بلدات في الجليل الأعلى وسهل الحولة بعد إطلاق صواريخ من لبنان (الجزيرة)
lebanon 24
29/05/2024 16:30:14 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: سقوط عدة صواريخ أطلقت من جنوب لبنان في مناطق مفتوحة قرب شتولا بالقطاع الغربي للحدود
lebanon 24
29/05/2024 16:30:14 Lebanon 24 Lebanon 24
ترفع علم جزر مارشال.. صواريخ حوثية أصابت سفينة شحن بالبحر الأحمر
lebanon 24
29/05/2024 16:30:14 Lebanon 24 Lebanon 24

النبطية

صواريخ

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:07 | 2024-05-29
09:03 | 2024-05-29
08:37 | 2024-05-29
08:35 | 2024-05-29
08:26 | 2024-05-29
08:26 | 2024-05-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24