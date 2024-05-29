سماع أصوات إنفجارات عنيفة في النبطية... ما هي طبيعتها؟

سُمِعت أصوات إنفجارات في أجواء القطاع الشرقيّ، وفي النبطيّة والقرى المُجاورة.

وبحسب المعلومات، تبيّن أنّ صواريخ إعتراضيّة أطلقتها القبة الحديدة الإسرائيليّة، انفجرت في الأجواء الجنوبيّة.