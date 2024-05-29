Advertisement

لبنان

البابا فرنسيس يوافق على استقالة مطرانين لبنانيين

Lebanon 24
29-05-2024 | 07:06
A-
A+
Doc-P-1205514-638525884929166227.jpg
Doc-P-1205514-638525884929166227.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن أمانة سرّ البطريركيّة المارونيّة البيان التالي: "قبل قداسة البابا فرنسيس إستقالة سيادة المطران مارون ناصر الجميّل من إدارة أبرشيّة سيّدة لبنان في باريس، ويبقى زائرًا رسوليًّا لموارنة أوروبا الشماليّة والغربيّة.
Advertisement

وقبل قداسته أيضًا استقالة سيادة المطران بيتر كرم من مهمّته كمدبّرٍ رسوليّ للأبرشيّة، لكنّه يظلّ في وظيفته حتى تسليم خلفه على أبرشيّة لبنان-باريس".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:07 | 2024-05-29
09:03 | 2024-05-29
08:37 | 2024-05-29
08:35 | 2024-05-29
08:26 | 2024-05-29
08:26 | 2024-05-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24