البابا فرنسيس يوافق على استقالة مطرانين لبنانيين

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صدر عن أمانة سرّ البطريركيّة المارونيّة البيان التالي: "قبل قداسة البابا فرنسيس إستقالة سيادة المطران مارون ناصر الجميّل من إدارة أبرشيّة سيّدة لبنان في باريس، ويبقى زائرًا رسوليًّا لموارنة أوروبا الشماليّة والغربيّة.وقبل قداسته أيضًا استقالة سيادة المطران بيتر كرم من مهمّته كمدبّرٍ رسوليّ للأبرشيّة، لكنّه يظلّ في وظيفته حتى تسليم خلفه على أبرشيّة لبنان-باريس".