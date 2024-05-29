آخر خبر عن سعر ربطة الخبز.. هل سيرتفع؟



Advertisement وأضاف في حديث للـ"أم تي في": "تأثّرنا كأفران بالقرار المتعلّق بالعمالة السورية، وننسق مع القوى الأمنيّة لنستمرّ بالإنتاج".

أكد نقيب أصحاب الأفران في جبل لبنان أنطوان سيف أن "سعر ربطة الخبز لن يرتفع إلا إذا تغيّر سعر أيّ من المواد الأوّليّة التي تدخل في صناعتها".