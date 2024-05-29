Advertisement

لبنان

آخر خبر عن سعر ربطة الخبز.. هل سيرتفع؟

Lebanon 24
29-05-2024 | 07:21
A-
A+
Doc-P-1205518-638525896077088816.png
Doc-P-1205518-638525896077088816.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكد نقيب أصحاب الأفران في جبل لبنان أنطوان سيف أن "سعر ربطة الخبز لن يرتفع إلا إذا تغيّر سعر أيّ من المواد الأوّليّة التي تدخل في صناعتها". 
 
وأضاف في حديث للـ"أم تي في": "تأثّرنا كأفران بالقرار المتعلّق بالعمالة السورية، وننسق مع القوى الأمنيّة لنستمرّ بالإنتاج". 
Advertisement
 

لبنان

إقتصاد

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:07 | 2024-05-29
09:03 | 2024-05-29
08:37 | 2024-05-29
08:35 | 2024-05-29
08:26 | 2024-05-29
08:26 | 2024-05-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24